男星見奧運9金得主 激喊「圓夢了」

兩人相見歡。（取自臉書）

兩人相見歡。（取自臉書）

畫作。（取自臉書）

劉易士。（取自臉書）

觀賽。（取自臉書）

2017台北世大運接近尾聲，台北體院畢業的郭彥甫關注世大運賽事，也到田徑場觀賽。他今早透露一圓夢想，和美國田徑傳奇──奧運9金得主劉易士（Carl Lewis）相見歡，還送出自己的畫作，劉易士笑問要怎麼回報他，郭彥甫幽默笑回要跟他賽跑100公尺。

郭彥甫在臉書分享：「我終於親自把超級偶像Lewis送給Lewis了～」並po出和美國代表隊助理教練劉易士的合照，還有自己送給他的畫作，「他在場上呈現出的力與美簡直上帝造就最完美的藝術創作。知道世大運他要來就一定要讓他知道，那麼遙遠的地方有個小子因為他的傳奇而賦予他莫大的勇氣！沒有人更適合擁有這幅畫了」。

郭彥甫說，劉易士聽了他的故事後給他深深的擁抱，還問：「我拿了你的畫那我要什麼給你？」郭彥甫回「我要跟你跑一場100米」，劉易士大笑說「但我年紀大了」，對話十分逗趣。

(中時)