蔡其昌裁示前瞻停止登記發言 藍綠委再度推擠扭打
立法院臨時會今繼續前瞻表決大戰。下午一開會，表決戰進入財政部所屬之預算別，立委可登記發言。立法院副院長蔡其昌裁示，待藍委曾銘宗發言後，截止發言登記，引發藍委不滿，衝上主席台，藍綠再度發生推擠。
蔡其昌裁示後，國民黨團總召林德福一度衝上主席台理論，黨團書記長林為洲亦趨前，欲從左側上台，與綠委鍾佳濱、蘇震清發生扭打。藍綠立委見狀，一湧而上，場面混亂。
蔡其昌不斷喊話，「請大家回去坐好」。他表示，現場黨團都可以提出停止討論，主席就依照議事規則處理，如果兩黨可以協商、釋出善意，主席便可依此裁示。他也說，「每個案子都要復議，又要求不能停止討論，這樣沒辦法處理。」
過程中，國民黨立委王惠美又再度指控綠委守著主席台兩側，違反先前決議。但蔡其昌則回稱，係因為國民黨團日前先衝上主席台才會這樣。
藍委賴士葆發言時指責，立法院長蘇嘉全、蔡其昌變成民進黨團總召柯建銘的小弟，但賴卻一時口誤，把「蔡其昌」講成前行政院長「蘇貞昌」。藍委費鴻泰則批評，蘇、蔡將會成為歷史的罪人。
藍綠雙方互相對峙，彼此叫囂、互罵，場面一度緊張。最後，民進黨團提案停止討論，經表決後通過。
國民黨團則援引內政部《會議規範》之中的「擱置動議」，要求院會處理。對此，蔡其昌表示，上周五已經表決通過，本次院會不處理權宜、秩序、程序問題等動議。
一番爭論後，院會則繼續進行表決戰，藍委則在主席台前高喊口號，「主席不公」、「違法主席」、「主席下台」。蔡其昌則諷刺，「主席最大的不公，就是讓大家把麥克風帶進來。」
(中時)
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