世大運網球女單 李亞軒獲銀牌

2017台北世大運網球女單第4種子李亞軒闖進金牌戰，今日對上泰國汪婷采（V.WONGTEANCHAI）。首盤雙方激戰搶七才分出勝負，李亞軒不敵汪婷采底線攻擊以6(5)：7丟掉首盤。第二盤李亞軒開始明顯身體不適，仍靠著意志力苦追，並順利搶下第7局，以4：3逆轉戰局，第10局以截擊得手6：4收下第二盤。頂著大太陽，李亞軒奮戰到最後一刻，可惜末盤不敵對方攻勢，以1:6吞敗，最終李亞軒在本屆世大運網球女單奪下銀牌。

(中時)