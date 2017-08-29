綠批案海策略 唐德明：前瞻違法勿再轉移焦點

民進黨在立院強推前瞻特別預算，國民黨文傳會副主委唐德明29日表示，民進黨無所不用其極曲解議事規則、刻意轉移焦點，「充分顯示多數暴力霸凌少數的惡霸嘴臉」，並透過「萬件提案」、不存在的「金剛經提案」等事件轉移焦點，以掩飾前瞻特別預算當中的違法和政治算計。

唐德明指出，民進黨一直攻擊國民黨的案海策略是「為杯葛而杯葛」，還一直強調並不存在的金剛經提案來轉移焦點。但事實上，一萬件提案只是「備用」，是少數黨要求多數黨不要使用多數暴力的策略和手段，國民黨同樣不希望動用這些「備用」的提案。

他表示，國民黨團主要提出59案、330億元的預算刪減案，希望和民進黨進行協商，如果民進黨團鐵板一塊，執意橫柴入灶、包裹表決，才會用這些「備用」提案，阻擋民進黨蠻橫的腳步。

其中，這59案、330億元的刪減案中，是根據「未經行政院核定」、「未經可行性評估」、「不符特別預算編列」、「違反預算法重複編列」等原則來提案。

例如，軌道建設部分，有24個新興計畫，編列8億4842萬元，這些都是未先經行政院核定的新興計畫規劃費，違反前瞻條例第5、6、8條規範，當然應該全數刪除；另外，城鄉計畫部分，多半都是疊床架屋，完全不符合預算法第83條有關特別預算編列要件，特別預算必須符合戰爭、重大經濟變故，或數年一次的重大政事等規定，既然違法當然應該重點刪除。

唐德明指出：「民進黨為什麽急著要轉移焦點？因為審查預算的重點，應該是看預算編得合不合理？預算編列是否違法？以及有沒有急迫性，為何需要急行軍的在幾天之內就通過？」

唐德明認為，「民進黨的前瞻特別預算編得違法又不合理，急行軍又只是為了貫徹蔡總統意志，以及為了時間來得及綁樁選舉，所以才要拚命轉移焦點到提案內容是否適當，提案是否灌水？好掩飾前瞻特別預算當中的違法和政治算計」，「民進黨身為執政黨卻不以國家未來為考量，不顧債留子孫只想永遠執政，這就是台灣最大的悲哀。」

(旺報)