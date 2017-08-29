新北市107年總預算 明年舉債1111.5億

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

新北市政會議29日通過107年度總預算案，歲入1500.25億元、歲出1653.75億元，兩者相抵差短153.5億元，加上債務償還958億元，明年舉債額度將達1111.5億元，近日將函送新北市議會審議。

主計處指出，107年度總預算歲入1500.25億元，較上年度增加101.92億元，增幅7.29%，包括平均地權基金賸餘、市有不動產作價收入、補助及協助收入增加、稅課收入增加、都市更新基金賸餘繳庫等因素。

歲出1652.42億元，較上年度增加89.25億元，成長5.71%，包括捷運工程局、工務局、水利局新增建設經費。

歲入歲出差短152.17億元，較上年度減少12.67億元，降幅7.69%，連同債務償還958億元，尚須融資調度1110.17億元。

(中時)