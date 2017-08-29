韓將發射5顆偵察衛星 24小時監視朝鮮半島

新加坡《聯合早報》27日報導，南韓將正式啟動偵察衛星發射項目，目標是到2023年實現由偵察衛星全天候觀察朝鮮半島的能力。

大陸澎湃新聞報導，航太專家黃志澄稱，南韓在上世紀90年代中期制定了雄心勃勃的太空計畫，（當時的）目標是到2015年成為世界航太十大強國之一。現在南韓啟動偵察衛星發射項目，是建設航太強國的措施之一，能大幅提升南韓的太空偵察能力。

南韓《中央日報》25日報導稱，南韓防衛事業廳表示，南韓國防部長宋永武25日主持召開防衛事業推進委員會會議，決議通過了推進「425項目」的基本戰略和系統開發基本計畫。

「425項目」是指確保南韓自主擁有5顆偵察衛星，包括四顆合成孔徑雷達（SAR）衛星和一顆光學偵察衛星。雷達衛星在氣象條件不佳的情況下也可進行偵察。

黃志澄表示，南韓很早就認識到發展太空軍事裝備的重要性，但由於偵察衛星技術出口非常敏感，自身航太技術又薄弱，起初南韓將精力放在引進軍民兩用的衛星技術，比如去年發射的「阿里郎-3A」多用途對地觀測衛星分辨率為0.7米，已經達到國際光學成像偵察衛星的主流標準

據公開資料，南韓的多用途對地觀測衛星均用「阿里郎」命名，該項目規畫了7顆衛星，分別命名為「阿里郎-1」、「阿里郎-2」、「阿里郎-3」、「阿里郎-3A」、「阿里郎-5」、「阿里郎-6」和「阿里郎-7」，根據有效載荷性能，分為光學成像和雷達成像兩種不同的觀測衛星，其中「阿里郎-5」和「阿里郎-6」是雷達成像衛星，其餘均為光學成像衛星。

「阿里郎-1」在1999年由俄羅斯火箭發射升空，該衛星分辨率6.6米，僅具備普查能力。經過多年發展，光學成像衛星的分辨率已經從「阿里郎-1」的6.6米提高到「阿里郎-3A」的0.7米，具備詳查能力。南韓《中央日報》先前報導，0.7米的分辨率可以分辨出汽車的大小類別，甚至還能觀測到路面上人們排成的隊伍。

(旺報)