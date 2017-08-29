下屆拿坡里世大運 納帆船、橄欖球、射擊
台北世大運即將進入尾聲，下屆主辦城市義大利拿坡里今早在台北舉辦記者會，義大利國家運動總會長羅倫索．蘭提尼（Lorenzo Lentini）宣布，除了世大運必辦項目外，也會將帆船、射擊、英式橄欖球納入選辦項目。
Lorenzo Lentini首先表示，世大運是各國大學的團結，也是運動與文化的結合，而義大利不僅擅長運動，歷史、古蹟、音樂、考古、建築、自然景觀也都別具特色，感謝國際大學運動總會（FISU）給予機會，讓拿坡里承辦2019世大運。
他表示，拿坡里並未因世大運新建場館，而是將既有的60座場館進行裝修，其中有37座為競賽場館；許多賽事還會安排在沿岸舉辦，選手村也設置在港口，屆時會有大的遊艇停泊在那裡，載選手出海欣賞風景，讓選手感受在地風情。
至於賽事項目，這次台北世大運共有14必辦項目、7項選辦項目、1項示範項目，共22個競賽項目，而下屆拿坡里世大運，則會有18項，其中包括3個選辦項目帆船、射擊、英式橄欖球。
Lorenzo Lentini也說，世大運即將傳承到拿坡里團隊手上，這次台北世大運在科技、技術方面令人印象深刻，希望未來2年能夠汲取台灣的經驗，再加上義大利自己的文化，辦出像今年一樣完美的世大運。
而作為下屆世大運主辦國，明天閉幕典禮上，義大利也會帶來一段演出。據了解將由當地知名的戲團、拿坡里歌手登場，把義大利歷史悠久的「劇場設計」搬到台北田徑場。
(中時)
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