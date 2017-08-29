基隆河上萬死魚翻白肚 惡臭薰天惹民怨

基隆河承德橋到百齡橋河段這兩天出現大批翻肚的死魚，環保局緊急動員打撈上萬尾，現場還是滿佈魚屍，臭氣沖天。

已經撈了快兩天，基隆河邊仍飄著慢慢的死魚，陽光照射下，現場瀰漫惡臭，環保局不只在現場拉起攔污索，更調派多艘工作船從基隆河沿岸一路打撈。

基隆河上萬死魚翻白肚 惡臭薰天惹民怨

基隆河一路從承德橋、百齡橋，甚至到了社子島，河面還有河岸遍佈滿滿的死魚，雖然研判並非工業廢水污染導致，但惡臭仍引發民怨。

(中天)