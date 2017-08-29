記取洞朗教訓 印度西藏邊境警察要學中文

西藏的布達拉宮。(美聯社)

中國和印度在洞朗高原上的僵局雖已解除，但印度西藏邊境警察決定記取教訓，新進人員將必須學習中文，確保他們能夠跟中國解放軍士兵溝通。

印度西藏邊境警察一名高級警官表示，今年起所有新進人員都必須要上一年的中文課─不管是中國講的中文或是西藏流通的中文，這個邊境單位希望所有人都能有一定的中文能力，可以輕易用中文和中國解放軍交談。

中國和印度昨天終於結束在洞朗高原上僵持兩個多月的僵局，目前該處已經回復到僵局前的情況，但中國表示其士兵將繼續巡邏該區，並宣稱印度軍隊昨天已經撤退。

印度西藏邊境警察表示，因為他們就駐紮在印度和中國的邊境，所以應該每個人都要學中文，加上他們幾乎是每天都要和中國士兵互動。如果中文能力好就可避免誤會， 如果發生衝突也會有更好的解決方法。

在印度和中國長達3,488公里的邊境上，目前有9萬名印度軍方人員駐守，但其中只有150人會中文。印度西藏邊境警察已在穆索里(Mussoorie)的訓練學校聘請12名中文老師，新進人員要通過中文考試才可以開始執行任務，之前學過中文的人也將必須再上課複習。這些課程的目的是要幫助印方人員可以和中方進行談話，印度希望邊境人員能夠講50到60個中文句子。

(中時電子報)