高雄捷運大寮站驚傳分屍案？原來是充氣娃娃
高雄捷運大寮站出口旁草叢，日前民眾路過時發現一只紙箱，驚見一顆人頭，警方趕到現場也被栩栩如生的人頭嚇一跳，仔細一看是充氣娃娃才鬆口氣。
林園警分局中庄派出所據報發現「人頭」時，都暗呼不妙，以為是鬼月發生分屍案，巡佐劉坤仲急忙馳赴現場，圍觀的民眾又好奇又害怕，遠遠張望著紙箱。
劉坤仲趨前用手電筒一照，發現是充氣娃娃人頭，才鬆口氣，圍觀民眾七嘴八舌討論著「是誰那麼夭壽，鬼月還搞這種惡作據」。
警方研判，可能是持有人，隨手丟棄，也不排除是故意惡作劇，呼籲民眾不要以為惡作劇沒事，還是有觸犯違反社會秩序維護法之虞。
(中時)
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