世大運》左手對決 陳建安不敵日將奪銀
同樣是左手持拍，但世界排名51的陳建安1比4不敵世界排名66的日本好手森薗政崇，世大運桌球男單銀牌收場，本屆賽事中華隊桌球項目2銀5銅，雖然獎牌數創歷來最多，但成色卻不如前兩屆。
陳建安在國際賽不曾與森薗政崇交手過，前兩局各以11比6戰平，第三局小安過於被動，7以11敗陣，四、五兩局小安都處在逆境中，即便想要突破重圍，可惜都遭到對手的強攻壓制，最終8比11、8比11吞下敗仗。
這是陳建安連續四屆參賽，前三屆都有奪牌紀錄，其中最好的2011深圳男雙銀牌，2013喀山男單與男團銅牌，2015光州混雙與男團得銅。本屆終於有所突破，成為第三位殺進金牌戰的男單選手，無奈還是銀恨收場。
中華桌球隊在2013喀山創下2金1銀2銅最佳參賽成績，2015光州1金3銀2銅，本屆男女單打在金牌戰落敗，留下2銀5銅，選手的拚戰精神值得嘉許，可惜7面獎牌終究敵不過1金。
(中時電子報)
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