警佯裝風水師 公墓旁破獲詐騙集團
台南市刑大偵三隊28日南投竹山破獲以吳姓主嫌為首等22人的詐騙集團，該集團機房隱身在竹山公墓附近一處民宅，警方為蒐證，更喬裝成殯葬業者「土公仔」（撿骨師）穿梭墓園，並趁詐騙集團成員鬆懈時一舉逮獲。警方初步清查該詐騙集團成立短短2個月，已得手將近一億元。
警方指出，該集團藏身南投地區，專門詐騙不特定大陸民眾金錢，以佯稱中國移動電信公司發送簡訊詐騙被害人。因該機房位處人煙稀少的公墓附近，不利蒐證，為免偵查曝光，警方喬裝風水師，拿著羅盤假裝帶家屬前往公墓作法事。
28日南市刑大偵三隊與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊第六隊共組專案小組，並由台南地檢署檢察官周欣潔指揮，趁吳姓主嫌外出購買便當回來之際，一舉攻堅查獲該詐欺機房，逮捕吳嫌在內等22人。
警方調查，該集團7月初成立，短短2個月已有上百名大陸被害民眾遭詐騙得手，詐騙得手金額初估達人民幣2000萬以上，約台幣近億元。偵詢後，今依刑法詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌，將22人移送台南地檢署偵辦。
(中時)
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