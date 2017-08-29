周董偷開IG引萬人關注 第一張照片竟沒昆凌

周杰倫昨曬出與昆凌合影，被網友虧PS太多。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

周杰倫首開IG，第一張照片就獻給母親葉惠美。（圖／翻攝自jay________chou IG）

周杰倫IG才曝光一上午，已引來2.4萬人關注。（圖／翻攝自jay________chou IG）

周杰倫3年前幸福完婚。（圖／中時資料照片）

近年來許多藝人都透過社群網站和粉絲互動分享近況，但出道17年的天王周杰倫（周董）先前表示因擔心自己失言，所以總是拜託公司同事透過官方帳號幫他發聲，今(29日)眼尖粉絲發現，天王嫂昆凌的IG新追蹤了一個帳號，點進一看正是周杰倫的個人IG帳號，且孝順的他第一張照片就選和母親葉惠美的親密合影，讓粉絲大讚：「不愧是周杰倫！」

周董3年前與昆凌完婚後，常四處甜蜜放閃，昨逢一年一度的七夕，他便秀出自己和老婆的合影，自嘲是「影迷在跟偶像拍照」，卻慘遭粉絲狂吐槽「PS太多」，連昆凌也難得大爆老公的料，說：「哈哈，明明私底下就是說快比我年輕該怎麼辦。祝大家七夕情人節快樂啦」。

今稍早，周董的粉絲紛紛發現昆凌的IG新追蹤了一個名為「jay________chou」的帳號，點進一看正是周董剛開不久的IG無誤，幽默的他曬出與周媽媽的合影，並用英文寫說：「嗨！這是周杰倫，這是我出道17年第一次開始玩自己的社群媒體，因為或許之後我會有一堆好萊塢的朋友需要TAG我，哈哈，很抱歉讓馬克盧法洛（Mark Ruffalo）之前加錯到我的假帳號」。

眼見該帳號發文充滿周氏幽默加上昆凌認證，確定是周董本人所建立的帳號，粉絲除了興奮說：「終於等到了！！」、「為了你下載IG，只關注你一個」，也有人吐槽：「這是杰倫寫的英文嗎哈哈哈」、「大嫂怎麼沒幫你校稿英文」、「見這英文是杰倫本人無誤」。

(中時電子報)