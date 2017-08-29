台灣戲曲中心將於10月開幕

台灣戲曲中心日前於1月閉館展開優化計畫，所屬單位國立傳統藝術中心副主任王蘭生表示，目前整修進度良好，將如預期中10月初可開幕營運。

王蘭生表示，此次優化計畫，主要著重在大表演廳的修繕，重點項目包括廁所動線、燈光調整、扶手安全設施和內部座椅的高低視差調整，「這些調整項目，都是根據觀眾給我們的回饋意見，有老年觀眾告訴我們，樓梯的扶手高低不適合他們，質感也較銳利，因此我們有特別做處理。」

此外，也有不少觀眾反映廳內座椅的高度造成視線的視差，「這點我們也有做處理，針對觀眾席的高低位置再做調整，目前工程都在進度中，只剩細節的收尾處理。」

王蘭生表示，10月初適逢亞太藝術節舉行，屆時台灣戲曲中心將會隨著亞太藝術節而開幕營運。

(中時)