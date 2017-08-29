台灣戲曲中心將於10月開幕
台灣戲曲中心日前於1月閉館展開優化計畫，所屬單位國立傳統藝術中心副主任王蘭生表示，目前整修進度良好，將如預期中10月初可開幕營運。
王蘭生表示，此次優化計畫，主要著重在大表演廳的修繕，重點項目包括廁所動線、燈光調整、扶手安全設施和內部座椅的高低視差調整，「這些調整項目，都是根據觀眾給我們的回饋意見，有老年觀眾告訴我們，樓梯的扶手高低不適合他們，質感也較銳利，因此我們有特別做處理。」
此外，也有不少觀眾反映廳內座椅的高度造成視線的視差，「這點我們也有做處理，針對觀眾席的高低位置再做調整，目前工程都在進度中，只剩細節的收尾處理。」
王蘭生表示，10月初適逢亞太藝術節舉行，屆時台灣戲曲中心將會隨著亞太藝術節而開幕營運。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。