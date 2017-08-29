印度為何主動撤軍？專家這樣看

中印僵局落幕。(圖/shutterstock提供)

逾兩個月的中印邊境對峙終於落幕，印媒昨（28）日引述印度外交部表示，雙方軍隊協議撤兵洞朗。對此，國際戰略專家表示，中印對峙印方須負全責，印方主動撤軍背後，代表的是「底氣不足」。

僵持72天的中印對峙宣告解決，中國外交部表示，印將越界人員及設備全數撤回印方，而中國軍隊則持續在洞朗地區巡邏，維護領土主權。《環球時報》報導指出，這次對峙，使兩方不再互相輕視，重新正視對方力量。

至於印方主動撤軍意味什麼？中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉指出，印方的對峙屬非法行動，毫無法理依據，並說印度主動撤軍的根本原因，就是「底氣不足」。

蘇曉暉說，印方自知洞朗主權清楚沒有爭議，是自己不斷在製造爭議，這就是印度官方在事件表態上，總是不大積極的原因。蘇也提醒，儘管中印對峙落幕，但「釘子拔出來，容易留下一個洞」，僵局期間不少國家試圖挑撥中印關係，往後須更注意外部勢力影響。

(中時電子報)