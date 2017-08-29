台南市成立食品安全自主管理聯盟協會。(曹婷婷翻攝)

鑒於食安問題層出不窮，台南市日前連結產官學研界，成立食品安全自主管理聯盟協會，理事長戴謙表示，食安聯盟成立主要是執行市府衛生局推動食安計畫，協助食品業界廠商順利經營事業，讓消費者吃的安心，今年計畫首要執行重點為成立台南市食安聯盟，第一步先以台南做為基地，長遠目標是成為台灣第一、世界第一，這樣才有意義。

食安聯盟由南臺科技大學校長戴謙擔任第1屆理事長，宋光夫、韓家宇、林進安、李泳龍擔任第1屆副理事長，鄭裕信常務監事擔任監交人。

衛生局副局長林碧芬表示，成立食安聯盟，象徵踏出食安一大步，台南是生產食品業為大宗的城市，市長賴清德計畫成立一個平台做食品安全管理，感謝南臺科大投入推動食安計畫。

她說，這項計畫需要進行多項工作，包括成立食安聯盟、成立檢驗平台、輔導1000家廠商業者、食安法規即時公佈等，希望透過聯盟成立，使廠商互助合作資源共享，共同為台南市的食品安全做努力，最終讓台南市民眾吃到最安全的食物。

南臺科技大學執行「106年度臺南市食品安全衛生管理體系」委托計畫中，將結合台南市的學研產界量能，配合市府食安政策，協助台南在地食品業者遵守食品法規政策與因應食品安全管突發事件。

食安聯盟以輔導、優化廠商食安管理、建立台南市食安系統平台，同時擬成立食品安全工作團，設置單一服務窗口，提供政策、法規諮詢、食安專業輔導、食安檢驗媒合及資訊交流及整合等，並聯合台南市食品檢驗資源單位，含大學院校、通過認證之產業自設實驗室及檢驗機構等共同為食品檢驗需求提供服務，建立全方位區域食安聯防網，作為全國食安管理典範。

計畫並將招募台南各大專院校之食品及品管專長教師、具食品廠輔導經驗之專業人員及對食品安全工作有熱誠之食品或資訊相關科系人士，接受培訓課程成為合格食安輔導員，組成專家輔導團到廠輔導，日後，由輔導團隊共同參與輔導，塑造亮點案例產生示範效果，帶動食品相關業者參與，揚優汰弱，提升台南市食品業者的食品安全自主管理能力。

(中時)