球后戴資穎參賽世大運 羅友志：為何「甘願犧牲」？

羅友志認為許多選手參加世大運，根本是犧牲過大。(圖/羅友志臉書)

女雙姐妹詹詠然、詹皓晴在世大運網球女雙決賽，以直落二獲勝為中華隊再添一面金盤，不過賽後詹詠然卻因暈眩症發作退賽，詹皓晴則飛往紐約轉戰美網，這也讓名嘴羅友志大嘆「想去打大滿貫，就讓她去吧」。

羅友志在臉書描述看世大運心得，對於女籃逆轉奪銅，楊俊瀚、鄭兆村及郭婞淳奪金，無疑為國人帶來震撼和感動，也為本屆世大運帶了「正能量」，不過話鋒一轉提到「世界球后」戴資穎，竟甘願放棄世錦賽打世大運，如同「叫李遠哲去背九九乘法表，浪費時間」，不僅獎金大減連積分都沒有，說是穎「自願」為國爭光，似乎又有點牽強，因此質疑「是什麼樣的社會氛圍，讓她『甘願犧牲』」?至於「生病」棄賽的詹詠然，讓羅友志直呼是什麼樣的社會氛圍，讓她「父子騎驢」？更詢問看到她「兩面想討好」不會難過嗎?因此要求台灣民眾放下自卑感，放手讓「奧運級」選手去屬於自己實力的殿堂。

雖然民眾會質疑「又沒強迫她」，但羅友志則點出癥結點，如果「台灣隊」成績不好不會怪她們嗎？畢竟職棒選手不參加國際賽，都被罵到狗血淋頭，誰在這種壓力下敢不為國爭光?最後更揚言「這些金牌，我看了沒有一絲絲高興，不知道，你們在爽什麼」？

(中時電子報)