冤獄獲判無罪定讞 徐自強求償2814萬元

男子徐自強被控犯下建商黃春樹綁架勒贖撕票案，案件爭訟21年，他去年獲判無罪定讞後，聲請刑事補償2814萬元；高院今日開庭審理，徐自強表示，當年處於隨時會被槍決的恐懼中，一度絕望要放棄，「那種苦，沒有經歷過，無法感受」。庭末法官諭知全案候辦。

檢方指控，徐自強1995年與同案被告黃春棋、陳憶隆、黃銘泉(在泰國死亡)，擄走黃春樹後押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人財迷心竅、還向家屬勒贖7000萬元。警方獲報將準備取贖款的黃春棋逮捕，黃供稱徐自強、陳憶隆為共犯，3天後警方宣布破案，黃和陳一審被判死刑，隔年徐男在律師陪同下投案後，也被判處死刑。

徐自強在高院8次更審，都被判有罪，2000年最高法院維持更五審死刑判決，3人被判死刑定讞；徐歷經檢察總長提起5次非常上訴，去年更九審認為，黃、陳指控徐自強的證詞，前後不一且違背常理，檢方又不能提出其他補強證據，讓法官形成有罪的確信，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，檢方不服提起上訴，最高法院駁回確定。

徐被判無罪定讞後，主張自己遭無辜關押5628天，以每天最高額5000元計算，聲請刑事補償共2814萬元；他出庭強調，當年被判處死刑隨時可能被執行，真的是「生不如死」，他失去太多，沒能陪伴兒子成長、妻子離異，人生及家庭都沒有了，連一個房子也都沒有。訊後，法官諭知全案候辦。

(中時)