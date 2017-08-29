高雄市馬頭山事業廢棄物掩埋場環評 一度氣氛緊張

反馬頭山民眾一度質疑身分查驗作業公平性，現場情緒鼓噪，幸好警方處理得宜化解緊繃氣氛。（李義攝）

高雄市馬頭山事業廢棄物掩埋場案，29日在高雄市環保局舉行環評大會，登記參加大會的反馬頭山案民眾質疑有人未登記就進入，一度情緒激動鼓噪，警方及時採唱名驗證，化解可能爆發的衝突。

來自全國各地的近50個環保團體數百名民眾，中午就齊聚在環保局前，發表演說反對設置馬頭山事業廢棄物掩埋場。

2時許，陸續有登記參加民眾要進場時，質疑有人未驗身分就進行環保局，一時間，民眾情緒激動，高聲質疑作業公平性，還有人嗆聲要衝進環保局。

氣候燠熱，在烈陽下站立2緊張氣氛急速拉高，幸好，仁武警分局長李金龍機敏應變，拿麥克風逐一唱名核對身分進入，才化解危機。

(中時)