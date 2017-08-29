要價萬元賣場購物推車 竟被民眾當垃圾丟

新竹市1台購物推車，竟被丟棄在距離賣場3.2公里處，賣場透露每台要價近萬元，每月不見5台。（徐養齡翻攝）

新竹市1處公有停車場，28日被民眾發現出現一台賣場專用的購物推車，大剌剌丟在停車格內，偏偏賣場距離最近的賣場，竟遠達3.2公里，不知是被誰推到這麼遠，賣場業者表示，平均每月都有5台被偷，每台要價近萬元，損失不輕。

「真沒公德心！」目擊推車的民眾表示，賣場提供的手推車為了方便回收，都會設置連接鐵鍊的押金解鎖裝置，每台10元，這台遭棄置的推車押金未回收，推測是購物民眾貪圖方便，直接推出賣場，接著再被其他人利用，一路推到數公里之外。

賣場業者獲悉後則無奈表示，由於一台押金僅10元，少數民眾根本不在乎，將推車推回家或是推到外場停車格附近的人比比皆是，而每台推車皆從國外進口，要價接近萬元，每月仍有約5台不見，找不回來的也只能視同隱形損失。

此外，每年開學季或期末，偶而會有學生將推車偷帶回宿舍，可能看上推車空間大，便於搬家，但使用完後也沒歸還給賣場，往往直接丟在戶外任其曝曬淋雨。

過去也曾有賣場的全新推車，被做資源回收的阿伯推去撿回收物，有網友質疑推車是否會被拿去賣？業者表示，由於購物推車幾乎都是合成鐵構造，回收業幾乎都不敢收，價錢也不好，只希望民眾發揮公德心，使用完馬上歸還給賣場。

(中時)