場地沒收拾好 射箭教練罰生爬「天堂路」
射箭隊學生瞄準箭靶，穩穩拉滿弓射出去，動作乾淨俐落，但他們用來射箭的雙手卻因為教練的體罰起水泡破皮，又痛又腫。
女學生左手掌有塊頗大的紅腫傷口，用來握弓的右手更是因為受傷後還得不斷練習摩擦傷口，遲遲無法復原。原來他們只因為射箭練習結束，場地沒有收拾乾淨，就被教練處罰，在太陽照射的熱得發燙的PU跑道上用雙手撐地爬操場。
事情發生在新竹一所高中的射箭隊，根據學生的說法，當時練習結束後，教練不滿場地未收拾乾淨，於是要求學生在烈日下，使用鱷魚爬的方式在操場上爬行一圈。當時PU跑道在長時間陽光照射下，溫度高達60度，學生爬完一圈後，手掌全都破皮起水泡，而教練竟然要求學生帶傷繼續練習。
家長得知消息後相當憤怒，認為校方隱瞞事件，也沒給予任何醫治，何況對射箭隊員來說，手是最重要的部位，如此體罰方式讓人無法接受。校方則是緊急回應說已經成立調查小組，並將教練調職等候調查結果。
(中天)
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