南韓防長宋永武訪美 將與馬提斯會晤

韓媒報導，南韓國防部長官（國防部長）宋永武29日出訪美國，並將於30日會晤美國國防部長馬提斯，就收回戰時作戰指揮權、修訂《韓美導彈指南》等議題交換意見。這是宋永武就任南韓國防部長後的首次訪美。

南韓國防部表示，在半島安全局勢嚴峻的情況下，宋永武此行將成為重新確認韓美同盟的堅固及兩國國防部門維持緊密合作機制的良好契機，此外，雙方還將就加強同盟合作應對北韓問題，維持堅固的韓美聯防態勢等進行探討。

據悉，此行宋永武還將會晤美國國家安全顧問麥馬斯特，就半島問題交換意見。31日，宋永武還將在回程中訪問夏威夷，會見太平洋司令部司令哈里斯等美軍相關人士，評價半島安全局勢，並就加強韓美聯合防禦態勢的方案交換意見。

(旺報)