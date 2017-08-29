鄰居舉報宜蘭3老人被軟禁 警方竟目送關係人、老人離開

其中1名被軟禁的老人，隔著鐵窗向外求救。（胡健森翻攝）

竟有如此無良的人！近來天氣炎熱，但宜蘭竟有3名老人，被關在宜蘭市某間又髒又臭的民宅內，既沒有空調，也沒有飲食供應，直至老人合力敲打牆壁對外求救，附近鄰居察覺有異報警，屋主這才緊急將3名老人接走，縣府社會處、衛生局、警察局正在緊急追查被載走的3名老人下落，並進一步詳查過程及內情。

位於宜蘭市嵐峰路2段的1戶正在招租的民宅，竟然有3名老人被軟禁在屋內好幾天，而且還沒得吃沒得喝，今天將近中午時，附近居民發現屋內有人求助，趕緊報警。

附近鄰居說，這兩天一直聽到有人在搥打牆壁的聲響並不斷喊著好餓，但卻找不出聲音來源，直到今天將近中午，鄰居發現有人從屋內的窗戶探頭，並拍窗求救，於是立即報警處理。

除了向警方報案，附近住戶也另外求助縣府社會處，屋主察覺事情不對，趕緊叫了1輛計程車趕抵現場，要將3名遭軟禁的老人帶走，而已經抵達現場的員警及社會處人員，竟然也未予以制止，只抄寫了聯絡方式後，就目送一行人離開。

有附近的住戶不禁痛罵說，就算是養小狗小貓也不會用這樣的方式，軟禁老人的屋主，簡直是泯滅人性。

(中時)