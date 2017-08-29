賀軍翔首曬女兒正面 燦笑萌翻登熱搜
男星賀軍翔今年6月無預警宣布結婚，且還有個女兒「美寶」了，升格人夫人父的消息，讓粉絲十分驚喜。而昨（28日）七夕，他也首度曬出愛女正面照，笑眼彎彎的可愛模樣，讓他忍不住直呼「我已融化」。
賀軍翔昨在臉書PO出居家生活照，只見他戴著黑框眼鏡，坐在地上、輕靠著沙發，認真鑽研劇本，6個月大的女兒美寶則爬到他身旁，好奇地探頭看爸爸在幹嘛，令賀軍翔不禁讚「看劇本有迷你情人陪（監視）真好」。
另外，賀軍翔也分享女兒吃米餅的照片，美寶開心拿著餅乾，笑起來眼睛彎成兩道月牙，十分療癒。照片一曝光，立刻掀起網友討論，甚至還登上微博熱搜榜，大讚美寶遺傳了爸爸的高顏值，男神基因果然強大。
(中時電子報)
關鍵字：賀軍翔
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。