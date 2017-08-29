賀軍翔首曬女兒正面 燦笑萌翻登熱搜

賀軍翔6月宣布結婚，且已生下女兒。（圖／中時資料照）

賀軍翔讀劇本，美寶在一旁監視。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）

賀軍翔首曬美寶正面，被讚遺傳了他的高顏值。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）

男星賀軍翔今年6月無預警宣布結婚，且還有個女兒「美寶」了，升格人夫人父的消息，讓粉絲十分驚喜。而昨（28日）七夕，他也首度曬出愛女正面照，笑眼彎彎的可愛模樣，讓他忍不住直呼「我已融化」。

賀軍翔昨在臉書PO出居家生活照，只見他戴著黑框眼鏡，坐在地上、輕靠著沙發，認真鑽研劇本，6個月大的女兒美寶則爬到他身旁，好奇地探頭看爸爸在幹嘛，令賀軍翔不禁讚「看劇本有迷你情人陪（監視）真好」。

另外，賀軍翔也分享女兒吃米餅的照片，美寶開心拿著餅乾，笑起來眼睛彎成兩道月牙，十分療癒。照片一曝光，立刻掀起網友討論，甚至還登上微博熱搜榜，大讚美寶遺傳了爸爸的高顏值，男神基因果然強大。

(中時電子報)