8歲啞童深夜迷失4公里遠 警助返家

阿嬤終於與孫子相認。（陳淑娥翻攝）

沙鹿區三鹿里8歲啞童阿智（化名），日前凌晨趁阿嬤熟睡之際，獨自外出離家4公里遠，徘徊超商玩具區，清水警方獲報趕往，挨家挨戶訪查熄燈住戶，終於間接找到男童家，行動不變的阿嬤與孫子相認，高興地謝謝警察熱心相助。

清水警方表示，阿智自出生就無法說話，4日凌晨1時許，因男童父母親外出上班，男童由阿嬤照顧，他趁著家人熟睡跑出去，從國昌二街愈走愈遠，竟走到向上路7段一家超商店，在玩具區徘徊半小時之久，明秀派出所警員邱逸帆、實習生林裕珉獲報後立刻前往。

警方指出，男童無法用言語表達自己名字及住家，於是調閱周邊監視器尋找蛛絲馬跡，終於發現男童出現身影及行走方向，再到男童經過路段，沿途看到未關燈睡覺的住家，立即下車挨家挨戶訪查，終於間接找到男童住家。

60多歲阿嬤開門看到警方，神色十分慌張，還一直認為孫子在家睡覺，經查看才驚覺果真不見，由於阿嬤行動不便，熱心員警載阿嬤到派出所認孫後，再護送祖孫倆回家，阿嬤非常感激警方相助，才能讓寶貝孫子平安回家。

(中時)