六都首創 台南市政府自治條例推出雙語化
台南市自治條例讓外國人也看得懂！台南市政府致力營造英語為第二官方語，率六都之先，完成15則與外國人相關的自治條例英文版，內容包括食安、公有停車收費等，保障外籍人士權益，也營造友善英語城市。
為了讓在台南居住與生活的外籍人士能了解與自身生活相關的自治條例、提供外籍人士透明資訊及保障權益，南市府從去年底開始規畫辦理自治條例英譯作業，日前完成15則與外國人相關的自治條例英文版。
法制處指出，英譯作業第一階段選擇具高度重要性、特殊性自治條例，或與在地居民生活息息相關者，協同第二官方語言辦公室選擇最具重要性的15則自治條例，由各權責單位分工英譯，再由二官辦及法制處就條文內容及法制用語把關。
二官辦主任劉世忠表示，直轄市自治條例的雙語化為6都創舉，法規英譯除涉及法學專業領域外，亦涉及各局處特別專業領域，因此，自治條例英譯有其複雜性及困難性。
目前完成15則英譯自治條例中，與外國人生活緊密相關包含衛生局「食品安全管理自治條例」、「自殺通報及關懷自治條例」、「營業衛生管理自治條例」、交通局「公有停車場收費及管理自治條例」、「處理妨礙交通車輛自治條例」、文化局「藝文團體管理自治條例」、環保局「環境清潔自治條例」及法制處「消費者保護自治條例」等。
另，具高度重要特殊性自治條例則包含「促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」、「房屋稅徵收率自治條例」等，已建置在市府法規資料庫系統，提供查詢。
(中時)
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