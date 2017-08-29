中印結束對峙 日媒分析：考量經濟發展

中印28日結束了在洞朗地區的對峙，日經中文網29日分析稱，包括中印在內的金磚國家峰會將於9月上旬舉行，應是經濟關係不斷加深，讓中印兩國避免了決定性的對立。

印度外交部28日發表聲明，（中印）同意結束洞朗對峙，洞朗對峙地區軍事人員正在迅速撤離。聲明同時表示，「在過去數周時間裡，印度和中國一直展開外交管道對話」，可以看出兩國達成協定以及探索公佈時機的背後交涉。

大陸外交部發言人華春瑩也在28日記者會上透露，中方確認印度軍隊撤退。她強調：「中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權」，另一方面，華春瑩表示：「中國政府重視發展同印度的睦鄰友好關係」。

此外，《人民日報》也於同一天在推特（Twitter）上發文稱，「中國和印度已就結束洞朗地區超過2個月的對峙達成協定」。

中印兩軍的對峙開始於6月16日，不丹發現解放軍在洞朗修建道路。印度陸軍制止解放軍的修路作業，隨後雙方對峙。印方批評，解放軍正在與不丹的爭議地區強行改變現狀，而中方譴責，印軍越境至本國領土之外。

日經中文網稱，早在7月之前，中印已經通過外交管道，就結束對峙達成非正式協議，討論內容包含「因暴雨、降雪等自然現象」或「9至10月可能開始降雪」等原因，完成分階段撤軍。

報導稱，兩國同意結束對峙的原因之一，是不斷加深的經濟關係，印度大力吸引製造業，陸企在通訊等領域的投資創造就業；中方也有聲音擔憂，若同屬大國的中印陷入全面衝突，會影響與歐美國家的貿易和投資關係。

據印度政府人士透露，洞朗對峙的兵員人數來看，截至27日，印度陸軍為150人左右，中國為190人左右，印度和中國在8月中旬曾分別部署了約320人和近500人，但似乎正在分階段減少。

(旺報)