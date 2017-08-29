女警熱心引導入場觀賽 世大運選手誇她是「天使」

暖警林秀玲熱心協助，與外籍選手親屬們開心合照。（徐養齡翻攝）

林秀玲熱心協助外籍遊客。（徐養齡翻攝）

世大運進入尾聲，賽事人潮也來到高峰，新竹市警第一分局西門派出所女警林秀玲展現「暖警」熱心，在清大體育場值勤時，熱心協助外國選手及前往觀賽的民眾，超有耐心的服務態度，博得「天使」美稱。

自世大運開幕以來，林秀玲與同事負責清大體育場排球賽事維安工作，每天頂著高溫工作，日前澳洲男排隊賽事，有選手父母遠從海外趕來觀戰，但因語言不通加上人生地不熟，一直不得其門而入，林秀玲發現後，上前以流利英文與外籍遊客解說，並引導場館人員協助他們進場。

29日加拿大與中華隊之戰，林秀玲再次協助加國選手Mason父親Marcin Metcacf快速通關入場，趕在賽事開始前到觀眾席為愛子加油，Marcin也對林秀玲的幫忙窩心不已，與林合照留作紀念，成就最樸實、真誠的國民外交。

(中時)