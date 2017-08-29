南港女模命案凶嫌程宇 偷妻子現金遭訴
犯下南港小模命案遭求處死刑的男子程宇，去年另涉誘騙妻子赴戶政事務所辦離婚，卻爽約潛入妻子家中偷走平板、現金，還假借外拍約出女模，趁女子更換衣物時偷竊，又假意幫女友人轉賣手機，拿了手機不給錢。台北地檢署今依3個詐欺、竊盜罪起訴程男。
程宇今年3月性侵殺害陳姓小模，甚至冷血嫁禍梁姓女友，6月間遭士林地檢署起訴性侵殺人等罪，具體求處死刑。
程宇因殺人案落網後，先前涉及的詐欺、竊盜案相繼曝光；北檢上月已就程宇到飯店白吃白住部分，依詐欺罪起訴，今另起訴程男3罪，尚有一件詐欺案仍在偵辦中。
檢方調查，程宇自稱富二代，去年透過網路結識方姓女子，2人認識1個月即閃電結婚。程宇新婚不到一周就向方女開口借錢，遭岳家質疑富二代身分，方女也慢慢察覺被騙婚，雙方因而決裂。
程宇去年假意與方女辦理離婚手續，與方女相約戶政事務所見面。方女依約前往卻不見程宇現身，返家後發現平板、筆電與現今不翼而飛，而住家並無遭破壞門窗等入侵跡象，懷疑是程男所為，報警處理。
此外，程宇還以外拍為由誘騙一名女模外出，利用女模更換衣物之際，偷走女模皮包內的信用卡，盜刷上萬元支付唱歌、看電影等娛樂費用。
另方面，程宇前年得知女性友人欲脫手蘋果手機，佯稱有管道可轉賣，但拿了手機後就避不見面，也被檢察官認定涉及詐欺。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。