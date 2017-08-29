南港女模命案凶嫌程宇 偷妻子現金遭訴

犯下南港小模命案遭求處死刑的男子程宇，去年另涉誘騙妻子赴戶政事務所辦離婚，卻爽約潛入妻子家中偷走平板、現金，還假借外拍約出女模，趁女子更換衣物時偷竊，又假意幫女友人轉賣手機，拿了手機不給錢。台北地檢署今依3個詐欺、竊盜罪起訴程男。

程宇今年3月性侵殺害陳姓小模，甚至冷血嫁禍梁姓女友，6月間遭士林地檢署起訴性侵殺人等罪，具體求處死刑。

程宇因殺人案落網後，先前涉及的詐欺、竊盜案相繼曝光；北檢上月已就程宇到飯店白吃白住部分，依詐欺罪起訴，今另起訴程男3罪，尚有一件詐欺案仍在偵辦中。

檢方調查，程宇自稱富二代，去年透過網路結識方姓女子，2人認識1個月即閃電結婚。程宇新婚不到一周就向方女開口借錢，遭岳家質疑富二代身分，方女也慢慢察覺被騙婚，雙方因而決裂。

程宇去年假意與方女辦理離婚手續，與方女相約戶政事務所見面。方女依約前往卻不見程宇現身，返家後發現平板、筆電與現今不翼而飛，而住家並無遭破壞門窗等入侵跡象，懷疑是程男所為，報警處理。

此外，程宇還以外拍為由誘騙一名女模外出，利用女模更換衣物之際，偷走女模皮包內的信用卡，盜刷上萬元支付唱歌、看電影等娛樂費用。

另方面，程宇前年得知女性友人欲脫手蘋果手機，佯稱有管道可轉賣，但拿了手機後就避不見面，也被檢察官認定涉及詐欺。

(中時)