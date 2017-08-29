藝起來學學 部落孩子找到家鄉「代表色」
為推廣美感教育，教育部與學學文化創意基金會共同辦理「藝起來學學－台灣藝術與人文教育啟蒙計畫」，教育部長潘文忠、學學文化創意基金會董事長徐莉玲、抽象藝術家莊普28日出席成果發表會，並邀請參與計畫的原住民偏鄉學校台東縣嘉蘭國小排灣族師生與會，分享美感學習體驗。
教育部主任秘書朱楠賢表示，「色彩師資美感研習」的優秀色彩種子教師帶領學生培養主動觀察力，是美感教育很重要的一環。藝術家莊普先生說，「藝起來學學」計畫匯集很多人的努力，是台灣藝術教育向下扎根很重要的部分。
「藝起來學學－台灣藝術與人文教育啟蒙計劃」歷時近一年，105學年度規畫包括「色彩師資培訓」、「師生尋找在地文化色彩」、「彩繪創作在地主題與配色」、「展覽及校外教學」四個階段，鼓勵全台教師帶領孩子色彩美感體驗。本年度共推動101所學校的優秀色彩種子教師，帶領6326位國小學生，由自己生長的土地出發，各校找出代表在地文化的5個家鄉色彩，並彩繪創作「小感動雞」，優秀作品陸續於台北學學、高雄市立美術館及台東美術館展出，逾6萬人觀展。
參與本次計畫的嘉蘭孩子們一開始只觀察山巒綠、天空藍等，但經過引導，開始發現部落文化色彩，進而找出代表嘉蘭在地特色的5個家鄉文化色彩，包括嘉蘭盛產如紅寶石般的「洛神花紅」、排灣族與魯凱族傳統建築的「石板屋灰」、祖先故鄉的「大武山青」、繚繞山林的「嘉蘭霧白」，及特色農作的「小米黃」，將在會場中展出。
此外，許多孩子們創作的「小感動雞」，以排灣族或魯凱族傳統配飾作為創作主題或圖樣，投射出他們心中對部落頭目的崇拜和敬仰。
(旺報)
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