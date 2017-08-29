藝起來學學 部落孩子找到家鄉「代表色」

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旺報記者/
藝起來學學 部落孩子找到家鄉「代表色」
台東縣嘉蘭國小排灣族師生與教育部主秘朱楠賢參與藝起來學學活動。（學學文創提供）
藝起來學學 部落孩子找到家鄉「代表色」
台東縣嘉南國小學童及其創作的小感動雞。（學學文創提供）

為推廣美感教育，教育部與學學文化創意基金會共同辦理「藝起來學學－台灣藝術與人文教育啟蒙計畫」，教育部長潘文忠、學學文化創意基金會董事長徐莉玲、抽象藝術家莊普28日出席成果發表會，並邀請參與計畫的原住民偏鄉學校台東縣嘉蘭國小排灣族師生與會，分享美感學習體驗。

教育部主任秘書朱楠賢表示，「色彩師資美感研習」的優秀色彩種子教師帶領學生培養主動觀察力，是美感教育很重要的一環。藝術家莊普先生說，「藝起來學學」計畫匯集很多人的努力，是台灣藝術教育向下扎根很重要的部分。

「藝起來學學－台灣藝術與人文教育啟蒙計劃」歷時近一年，105學年度規畫包括「色彩師資培訓」、「師生尋找在地文化色彩」、「彩繪創作在地主題與配色」、「展覽及校外教學」四個階段，鼓勵全台教師帶領孩子色彩美感體驗。本年度共推動101所學校的優秀色彩種子教師，帶領6326位國小學生，由自己生長的土地出發，各校找出代表在地文化的5個家鄉色彩，並彩繪創作「小感動雞」，優秀作品陸續於台北學學、高雄市立美術館及台東美術館展出，逾6萬人觀展。

參與本次計畫的嘉蘭孩子們一開始只觀察山巒綠、天空藍等，但經過引導，開始發現部落文化色彩，進而找出代表嘉蘭在地特色的5個家鄉文化色彩，包括嘉蘭盛產如紅寶石般的「洛神花紅」、排灣族與魯凱族傳統建築的「石板屋灰」、祖先故鄉的「大武山青」、繚繞山林的「嘉蘭霧白」，及特色農作的「小米黃」，將在會場中展出。

此外，許多孩子們創作的「小感動雞」，以排灣族或魯凱族傳統配飾作為創作主題或圖樣，投射出他們心中對部落頭目的崇拜和敬仰。

(旺報)

關鍵字：色彩教育學學美感文化
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