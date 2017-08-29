中元普渡誠意最重要 選購當季水果都吉利
時序進入農曆七月，依照傳統習俗，不少人會以牲禮、鮮花素果、酒水、糖果及餅乾等供品祭祀，以表達對祖先、鬼神感恩懷德之意；草屯農會和農糧署呼籲民眾，普渡時，新鮮水果更是不可少，當季水果價美又物廉，讓好兄弟品嘗國產優質水果自是最吉利。
中元普渡，不論是吃的、穿的或用的都可以祭拜，現在正逢國產水果盛產期，草屯農會與農糧署建議民信眾可選購香蕉、龍眼、鳳梨或梨子，湊成諧音「招銀(旺)來」，讓大家的生意人氣、銀元財寶旺旺來。
或是也可用色彩鮮豔的紅龍果、木瓜、柚子等拼湊「紅、黃、綠」彩色水果盤，不僅顏色討喜又吉利，也符合推薦國人每日攝取5色蔬果，保持身體健康，同時讓好兄弟品嘗國產優質水果。
農糧署指出，早年傳統農業社會有許多的禁忌，有農曆七月祭祀，流傳著「蕉梨來」，即香蕉、梨，不能用來祭拜鬼神，那是以訛傳訛的無稽傳言；其實祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，只要抱持感恩的心，各種國產水果都是好祭品。
尤其採購水果要注意衛生、安全及健康，也即要選購有產銷履歷驗證的水果，除具有追溯生產者及栽培過程均符合規範的功能，亦代表品質安全有保障，不論送禮或祭祀，都是最佳的選擇。
(中時)
關鍵字：中元普渡
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