幼童訪大甲警分局 寓教於樂齊開懷

小朋友參觀拘留室。（陳淑娥翻攝）

小朋友個個成了好奇寶寶。（陳淑娥翻攝）

20名小朋友參訪大甲警分局。（陳淑娥翻攝）

大甲某幼兒園20名幼童，今日上午參訪大甲警方局，小朋友個個成了好奇寶寶，東摸摸西瞧瞧，大甲派出所警員廖婷如、蔡賢德介紹警用裝備；偵查隊分隊長楊璿凌帶領參訪拘留所，孩子看到「囚房」，紛紛大喊我們會乖乖聽話，不會做壞事！

20名幼兒園小朋友在老師的帶領下，到大甲警分局進行戶外教學，家防官白子明講授如何保護自己身體，並告訴小朋友遭受家暴打113及受侵害時打110報警；交通組巡官邱珮菁宣導要注意交通號誌，不要在路上嬉戲造成危險。

整個參訪過程中穿插有獎徵答，讓小朋友不僅得到應有知識，還有獎品滿滿，達到寓教於樂效果，並且開心地與警察叔叔及阿姨合影留念。

(中時)