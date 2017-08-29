幼童訪大甲警分局 寓教於樂齊開懷
大甲某幼兒園20名幼童，今日上午參訪大甲警方局，小朋友個個成了好奇寶寶，東摸摸西瞧瞧，大甲派出所警員廖婷如、蔡賢德介紹警用裝備；偵查隊分隊長楊璿凌帶領參訪拘留所，孩子看到「囚房」，紛紛大喊我們會乖乖聽話，不會做壞事！
20名幼兒園小朋友在老師的帶領下，到大甲警分局進行戶外教學，家防官白子明講授如何保護自己身體，並告訴小朋友遭受家暴打113及受侵害時打110報警；交通組巡官邱珮菁宣導要注意交通號誌，不要在路上嬉戲造成危險。
整個參訪過程中穿插有獎徵答，讓小朋友不僅得到應有知識，還有獎品滿滿，達到寓教於樂效果，並且開心地與警察叔叔及阿姨合影留念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。