世大運》抱憾摘銀淚灑球場 李亞軒：想說謝謝、對不起

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

大太陽底下拚戰3小時20分，我國網球女將李亞軒，29日世大運女單金牌戰不敵泰國汪添彩（Varatchaya Wongteanchai）6比7(5)、6比4、1比6摘銀，賽後淚灑球場，「我真的盡力了，想跟觀眾說謝謝、對不起。」

賽後記者會還能談笑風生，自嘲「明明就22歲怎麼像60歲。」但其實李亞軒才在烈日下拚戰負銀，比賽中數度因為右手拉傷、體力下滑，球拍掉落或是用手撐著腰，久久不能起身。

李亞軒抱憾摘銀賽後難過痛哭。(陳怡誠攝)

「其實我不知道自己怎麼撐過來的，真的。或許是靠著大家的加油聲。」上屆光州世大運女雙與許絜瑜攜手奪銀，原本女單要一圓金牌夢，可惜仍抱憾奪銀。有沒有想過棄賽，李亞軒直言，「說沒有閃過棄賽的念頭是騙人的，但觀眾都在幫我打氣，還有教練團支持，我沒有棄賽的理由。」

前兩個月才因傷休兵，8月復出，李亞軒右手又在第1盤比賽中出現不適，但她不以此當藉口，「對手也是在同樣環境下比賽，受傷不是理由。」

在我國女單頭號種子張凱貞因身體狀況不佳，最終奪銅，李亞軒將金牌壓力一肩扛，「世大運對我來說是種鼓勵，我也將任務完成了，至少女團也能奪金。很感謝觀眾、還有教練團。」

(中時電子報)

李亞軒世大運女單金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)