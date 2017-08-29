慶祝軍人節成功嶺對外開放 誤傳阿帕契墜機
慶祝九三軍人節，台中成功嶺營區將於9月2日對外開放，包括神龍小組跳傘等多項精彩演出，29日率先對外亮相，但就在阿帕契直升機演出後沒多久，突然傳出飛機在成功嶺門外墜毀的消息，所幸經證實只是烏龍一場。
為展現軍方結合部隊任務特性，今天的預演包括有各型直升機執行空中分列式、空中突擊演練及神龍小組跳傘等，吸睛十足，而引人注目的阿帕契直升機也特別在場中亮相、低空盤旋飛過，但就在阿帕契演出結束沒多久，突然傳出飛機在成功嶺一號門外墜機。
台中市消防局指出，墜機意外是烏龍一場，當時成功嶺一號門外有起火警，可能是民眾看到飛機飛過，接著又見到濃煙竄出，才會出現誤報情況。
陸軍第十軍團表示，成功嶺上一次開放是在2年多前，吸引約2、3萬人參觀，今年則以「迷彩人生，有你真好」為主題，除展現步兵、裝甲、砲兵及工兵、化學兵部隊的聯合操作，活動當天並有園遊會等活動，軍方也將派接駁車往來營區與高鐵烏日站。
(中時)
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