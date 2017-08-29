林依晨七夕不放閃 轉發心碎父親貼文被狂讚

林依晨轉發「杭州保母縱火案」受難家庭父親林生斌的發文。（圖／中時資料照片）

林依晨七夕祝福林生斌健康、平安。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

昨(28日)逢一年一度的七夕情人節，演藝圈不少模範情侶如周杰倫夫妻、范冰冰與李晨等都曬出閃照祝賀。而3年前和老公林于超結婚的林依晨，則在深夜轉發了一篇心碎父親的貼文，除了祝他與昨過農曆生日的林爸爸都平安健康外，也用自身力量間接呼籲粉絲關注該名父親背後的悲慘故事，引來網友盛讚：「依晨妳真的太好了」、「喜歡妳的正義，暖心的依晨」。

林依晨昨在微博轉發一位大陸父親的貼文說：「今天是我父親的農曆生日，希望他與博主兩位林爸爸都平安健康。我們每個人都有為人熟知或不為人知的傷痛，也都得背負著這些傷繼續前行，人生，很難，或許幫助他人完成夢想，會讓心漸漸平靜、滿足，也讓更多的生命交織而有了新的期待與意義⋯⋯」。

據悉，該位心碎的父親正是今年6月「杭州保姆縱火案」受難者林家4口的父親林生斌，他的妻子與3名子女在這場火災中不幸喪生，而兇手正是他們貪心的保姆，外傳她不只曾向林姓夫妻借錢，私下還會竊取女主人的名錶、小孩的手鐲等貴重物品，案發當天她為掩蓋竊盜事實而縱火，豈料造成4人喪生，讓倖存的林生斌痛不欲生，便在微博開了名為「老婆孩子在天堂」的帳號分享心情。

該縱火案發生後，雖元凶保姆已認罪，警方也發現林家住的明明是著名豪宅，卻沒有完善消防設施，使消防隊花了3小時才救出人，社會大眾除了譴責保姆外，也痛批房屋建商其實是殺人幫兇，林生斌更發文質疑消防設計施工有問題，然對此，該建商集團卻全面封口，甚至連道歉聲明也未出，林家4人的死沉冤未雪，成為大陸網友議論話題。

如今，見到林依晨主動轉發林生斌的發文，也難怪粉絲如此激動說：「又一個為林爸爸發聲的明星，好樣的」、「依晨是目前我看到的唯一一個明星轉發的，真的挺好的，這樣讓更多的人知道這個事情，希望能幫助到林爸爸」。

(中時電子報)