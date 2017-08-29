永豐六分桐花步道 將設置吸睛火龍果椅

外埔區永豐六分桐花步道虎腳庄入口處，將設置一座吸睛的大型塑鋼火龍果座椅。（陳淑娥攝）

為配合2018年世界花博外埔園區及形塑地方特色，外埔區永豐六分桐花步道虎腳庄入口處，將設置一座吸睛的大型塑鋼火龍果座椅，預計12月底完工，屆時將成為遊客休憩打卡新景點。

施工說明會29日在高鐵觀景台舉行，爭取經費的議員吳敏濟指出，為配合明年世界花博，形塑地方特色，建議觀光局設計一座外埔最具代表性的火龍果，以塑鋼（FRP）塑造一個3公尺長的火龍果座椅，座椅一側坐著一個眉開眼笑的火龍果寶寶，以做為步道的入口意象。

吳敏濟表示，展場連外道路的開闢，有助於周邊交通，桐花步道設施的升級，對觀光效益有明顯的助益，步道一端的虎腳庄農夫市集，知名度也因此而受惠，可以增加農產品的銷售，觀光及經濟的產值相當可觀。

外埔區長卓義騰說，水流東桐花步道景觀工程，觀旅局去年斥資500萬元增建高鐵觀景台，及16盞照明燈，吸引許多遊客前往，許多年輕人到此cosplay（角色扮演），增添許多神秘感，今年再花250萬元，新建設施年底完工後，秘境就臻於完善了。

永豐六分桐花步道源自於東西走向的水流東圳開闢，多年前，外埔區農會在沿線栽種大量油桐花，每年4月下旬開始綻放，繽紛落花隨風舖滿幽靜的步道，浪漫氣氛吸引情人駐足，因此又稱為水流東情人幽徑。

(中時)