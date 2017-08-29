內政部3面向升級維安 確保明閉幕典禮順利

內政部長葉俊榮（右2）至世大運中央安全指揮中心主持會議，指示確保閉幕典禮圓滿順利。（胡欣男翻攝）

內政部長葉俊榮至世大運中央安全指揮中心主持會議，指示確保閉幕典禮圓滿順利。（胡欣男翻攝）

內政部長葉俊榮今天至世大運中央安全指揮中心指出，閉幕典禮維安從三方面著手，一是「加強情資蒐報」，依據情資預作規畫；二是「警力部署」，畫定管制區域，超前部署及善用柵欄等阻絕器材，讓員警站在適當位置；三是「執法決心」，對逾越法律規範，現場人員應依法究辦，避免事端擴大。

另外他也指示警政署檢視台北市閉幕的選手貴賓安全走廊規畫，務必周延到位。

葉俊榮於今日上午前往世大運中央安全指揮中心主持晨報，聽取各任務編組工作概況，並瞭解目前世大運閉幕典禮相關準備與维安規劃。葉除慰勉同仁辛勞，特別提醒，務必嚴密维安部署，要確保閉幕典禮安全順利圓滿，陳抗活動如有違法脫序行為，一定依法究辦。

葉指示北市警局應落實通報機制，如有需中央協助事項應立即通報，以利維安狀況支援協處，讓閉幕典禮能夠順利進行、圓滿落幕。

內政部表示，將本於「中央全力支援，地方全權負責」原則，對於北市府所提相關需求事項，全力協調支援，強化世大運閉幕典禮各項安維部署及交通管制疏導。

(中時)