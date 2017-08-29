登革熱境外移入死亡 男赴泰經商返台4天死亡

疾管署今天公佈國內今年首例境外移入登革熱死亡確定病例，為一名居住北部70餘歲男性，7月中旬至泰國經商，本月初出現發燒症狀，隔天於當地醫院就醫後收治住院，3天後因手腳出現紅疹及意識不清，由當地醫院確診為登革熱；本月中搭乘醫療專機返國就醫並通報，仍不幸於4天後死亡，與個案的旅遊接觸者3位家人，目前均無疑似症狀。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內上周新增12例登革熱境外移入病例及1例自泰國移入死亡病例，近一個月境外移入個案感染國家以越南為多，今年截至8月27日累計201例境外移入病例、含1例死亡，本土病例3例。另新增2起因商務及宗教活動造成之境外移入群聚案件，感染地均為越南；自7月起發生7起境外移入群聚案件，造成18人感染。

劉定萍指出，近期越南、馬來西亞、泰國、寮國、柬埔寨及斯里蘭卡登革熱疫情呈上升或處於高水平，其中越南今年累計病例數已逾9萬例，較去年同期增加48％；斯里蘭卡累計逾14萬例、寮國逾5700例，病例數均高於去年同期。現處病媒蚊活躍期，民眾如計劃前往東南亞等登革熱流行地區，應特別注意。

另國內部分，劉定萍說，部分地區近期有午後雷雨或陣雨情形，環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，籲請民眾提高警覺，雨後應儘速完成戶內、外環境整頓及清理，以降低病媒蚊密度與本土登革熱疫情風險，確保自身及家人健康。

(中時)