登革熱境外移入死亡 男赴泰經商返台4天死亡
疾管署今天公佈國內今年首例境外移入登革熱死亡確定病例，為一名居住北部70餘歲男性，7月中旬至泰國經商，本月初出現發燒症狀，隔天於當地醫院就醫後收治住院，3天後因手腳出現紅疹及意識不清，由當地醫院確診為登革熱；本月中搭乘醫療專機返國就醫並通報，仍不幸於4天後死亡，與個案的旅遊接觸者3位家人，目前均無疑似症狀。
疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內上周新增12例登革熱境外移入病例及1例自泰國移入死亡病例，近一個月境外移入個案感染國家以越南為多，今年截至8月27日累計201例境外移入病例、含1例死亡，本土病例3例。另新增2起因商務及宗教活動造成之境外移入群聚案件，感染地均為越南；自7月起發生7起境外移入群聚案件，造成18人感染。
劉定萍指出，近期越南、馬來西亞、泰國、寮國、柬埔寨及斯里蘭卡登革熱疫情呈上升或處於高水平，其中越南今年累計病例數已逾9萬例，較去年同期增加48％；斯里蘭卡累計逾14萬例、寮國逾5700例，病例數均高於去年同期。現處病媒蚊活躍期，民眾如計劃前往東南亞等登革熱流行地區，應特別注意。
另國內部分，劉定萍說，部分地區近期有午後雷雨或陣雨情形，環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，籲請民眾提高警覺，雨後應儘速完成戶內、外環境整頓及清理，以降低病媒蚊密度與本土登革熱疫情風險，確保自身及家人健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。