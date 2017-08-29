潘孟安：坦白講 2025非核家園是個理想

日前全台大跳電，屏東也被輪流跳電，屏東縣長潘孟安今天接受電台主持人黃光芹專訪時，被問到，「蔡英文總統在311大海嘯後，喊出2025非核家園，您做過立委，坦言到底，2025非核家園，到底做得到做不到？」潘孟安表示，坦白講，2025非核家園是個理想。

潘孟安說，土地問題是目前碰到的瓶頸，發展綠能不是問題，公共建設、公共投資等都不是問題，需要大量電廠設置必須有大量土地，但農委會站在土地主管機關上，是比較保守，也因為農地是不是能農電共生、魚電共生，這才是重要，屏東是希望朝向農電共存，目前過去有些衝量的地方，其實是犧牲了土地。

此外，潘孟安表示，屏東縣政府已經跟中山大學配合兩年，利用太平洋跟巴士海峽黑潮發電，以屏東特殊地形地貌，是最好場域，他也特別把這份研究報告跟林全報告，目前已經可以達到商轉，比日本還早，但是商轉必須有固定場域，以目前20平方平公里固定場域，投入20組，可以取代一座核電廠。

屏東縣長潘孟安今天上午接受《POP搶先爆》黃光芹主持的電台節目訪問時表示，「坦白講，2025非核家園是個理想，但要發展目前的條件是20GW，（由中央及地方共同朝2025年太陽光電裝置容量200億瓦(20GW)目標前進），是有問題的」。

潘孟安說，20GW大概是在取決彰化離岸風場，光是這個風力評估是夠的，但是要經過法令、環保等是會有問題的；在陸域風場的部分，回顧早期屏東再生能源發展，他有點感慨，2009年「再生能源發展條例」在立法院才通過，躺了20年，才讓再生能源有了母法，有了規範，才去談躉購費率部分，早期在養水種電部分，是站在復耕角度，後來屏東在沼氣部分，經濟部能源局還是跟不上，屏東有三千多場畜牧場，還要加上養牛、養羊、雞鴨鵝等，所排的廢棄物，未來是可以做沼氣發電，這部份的躉購費率在他們爭取下，有調高了，投資意願也提高，但是還是有相關土地法規無法投資，這對整個綠能產業會有比較大落差。

他說，屏東是農業大縣，對於定期路樹、果樹修剪枝葉，農業廢棄物才是大宗，他們把它集中壓縮成生質能源，取代鍋爐的重油，燃燒過程可以發電，農業廢棄物成為綠能重要來源，且取之不盡用之不絕，是農業上很大進步。

(中時)