天良偽藥案10人緩起訴 處分金5065萬

上櫃公司天良生物科技公司涉嫌自2012年起，塗銷、更改「天良諾克治痛感冒液」等19款中西藥有效期限，將過期藥品改標販賣。士林地檢署今偵結全案，考量董事長紀元章等10人坦承犯行、繳回犯罪所得1180萬元，並承諾捐贈相當金額給公益基金會，且未有消費者因而身體不適，今依《藥事法》處分紀元章等10人、天良生物科技緩起訴2年，主導改標的總經理紀敏忠需繳交5000萬元處分金。

天良偽藥案爆發於今年5月間，當時董事長紀元章應訊時坦承指示員工改標，庭訊後還向媒體鞠躬道歉；但檢察官深入追查發現，紀元章的父親季敏忠才是全案主導者，紀元章事後也坦承因擔心父親年邁才頂替，檢察官另論紀元章頂替罪，同樣緩起訴。

檢方指出，紀敏忠自2012年起不甘藥品過期報廢蒙受損失，指示員工將庫存於天良辦公大樓3樓「待處理倉」的逾期品、即期品、瑕疵品，搬運至5樓、8樓，刮除舊標籤後重新黏貼有效期限標籤，或以打標機噴打不實批號、期限，隨後移撥至正常品倉販售。

檢方統計，天良改包、改裝、改標的藥品包括「天良諾克治痛感冒液」等19種中西藥，不法獲利達1180萬7105元。

紀元章等10人到案坦承犯行，檢察官考量紀等10人素行良好，案件偵查之初即坦承不諱，並主動繳回全數犯罪所得，犯後堪稱有悔意、態度良好，且願捐贈相當金額給犯罪被害人保護協會與藥害救濟基金會，確有彌補對社會造成損害的誠意，且並無民眾反應服用天良公司藥物後身體不適，審酌後給予緩起訴處分。

緩起訴期間均為2年，處分金5萬到10萬元不等，其中紀敏忠長期主導改標，處分金高達5000萬元。

(中時)