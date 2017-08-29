膝蓋壞了了 機器人手臂救援民宿老闆
台中市65歲林姓民宿老闆，平時喜愛四處走動、與客人搏感情，1年前卻感覺膝蓋疼痛，嚴重時甚至行走困難，讓他生活大受影響，期間嘗試多種治療方式，卻效果不佳，日前接受「機器人手臂人工關節置換手術」，隔天即可下床，讓他直呼「走路真好」！
亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲指出，林男屬中度退化性關節炎，發病1年來嘗試服用止痛藥、注射玻尿酸，但效果不佳，若不積極治療，恐影響生活，且因他影響範圍只在膝關節內髁，建議接受「MAKOplasty機器人手臂單髁關節置換手術」。
黃揆洲說，此手術是透過3D立體影像組合及術中MAKO機械手臂導航，協助精準磨除及置換受損的膝關節，大幅減少韌帶及關節周邊軟組織的傷害，保留更多健康骨本及完整韌帶，較傳統手術傷口小、恢復快，且術後膝蓋活動更自然。
黃揆洲表示，退化性關節炎的發生主因膝蓋軟骨磨損，導致骨頭與骨頭相互摩擦，若是過度使用，或在短時間內操勞過度，都有可能提早或加重關節疼痛的症狀，其與失智、中風及冠狀心臟病並列老人四大疾病，被稱為「老人失能殺手」。
黃揆洲指出，機器人手術自費額高，單邊置換約需45萬元，若退化嚴重仍須仰賴傳統手術，建議民眾平時多運動、控制體重，若受傷要好好休養，可預防退化性關節炎。
(中時)
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