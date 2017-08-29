安溪國中校狗助陣 毛孩子走秀拿好禮
育達科技大學執行勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「幸福苗栗三部曲專案試辦計畫」，在苗栗縣竹南鎮假日之森舉辦浪花「毛起來過x寵物同歡市集」，邀請苗栗縣動物保護防疫所舉辦毛小孩送養會，提倡「認養代替購買、領養不棄養」，讓毛孩子有一個家。
另外活動兩大主軸寵物分享會、寵物走秀，邀請到苗栗縣愛貓保護協會分享如何改善與流浪動物相處的難題，最吸睛的寵物走秀，主人與毛孩子一同打扮走秀，成為全場焦點，新北市立安溪國中校狗「李可樂」也到場同歡。
活動也邀請苗栗縣水上運動觀光協會總幹事蔡岳達講授水域安全議題，宣導水域活動安全的重要性，希望透過海洋教育，瞭解基本海洋知識，當地海岸地形、潮汐原理。
活動除了寵物同歡市集外，另有海洋小劇場、尋寶餐會活動、漂流木彩繪，以天然的自然資源進行DIY，使民眾可以對海洋生態環境有初步的認識，期望能藉此活動宣導國人對生態環境的重視，並且珍惜海洋資源。
育達科技大學「小伴鄉旅」團隊從8月起在浪花村舉辦不同主題市集，期以透過一系列活動，帶動青年創業者以及弱勢單位，透過市集以及手作商品並結合多元單位的形式，展現創業者專長、在地文化商品特色融入，打造浪花村市集，成為苗栗觀光產業的一大亮點，讓更多人看見苗栗的「好食、好物、好事」，邀請大家前來共襄盛舉。
(中時)
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