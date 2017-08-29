文言白話之爭 張大春：傻子當傻子 自自由由
近期教育部召開課審會大會，審議新課綱的國語文課綱，傳出有委員建議，國文科文言文比例應調降為30%，引發爭議。對於「文白之爭」，作家張大春說，「傻子甘心當傻子，是自自由由的事」。
教育部27日召開「高級中等以下學校課程審議會大會」，原本外界預料會觸及高中國文科文白比例和選文等敏感議題；不料會議從上午9點半開到下午5點初，只審了3項草案，仍未審到排在最後議程的文白比例等討論項目，下次開會的時間是兩周後的9月10日。
對於文言文比例是否從原本的45％到55％，調降至30％，贊成與反對意見激烈交鋒。中研院院士王德威、曾永義、孫康宜、李惠儀、李歐梵、何大安，中研院中國文哲研究所所長胡曉真及台大、政大、台師大、成功、中正、東華等多校教授，以〈國語文是我們的屋宇：呼籲謹慎審議課綱〉為題，發起聯合聲明及連署，「憂心自我設限、太偏狹，很快就會萎縮」。
但台灣文學學會24日則舉行「支持高中國文課綱大幅調整」記者會，認為降低文言文比例，增加白話文及台灣詩文文選，符合全球化思潮共鳴共振的潮流，能為學生在新時代培養並增加理解與表達能力。
作家張大春也被各界追問對於文白之爭的看法，他今日（29日）終於打破沈默，在臉書貼文：
敬告諸位焦心憂慮的朋友：別逼我寫關於文言白話之爭的文章了，傻子甘心當傻子，是自自由由的事。我說的全是白話文，應該很好懂。
(中時電子報)
文章來源：張大春臉書
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