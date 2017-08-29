散播前女友口交照 惡男判拘30日
新竹縣張姓男子疑對王姓前女友心生怨懟，3年前竟將王女交往時為他口交的照片，PO在某知名網路論壇供網友欣賞，王女發現後怒而提告，地院簡易庭法官一審依妨害風化罪判拘役30日，得易科罰金9萬元。
判決指出，張男與王姓女子曾為情侶，交往時在住處嘿咻時，以手機拍下多幅王女為他口交的照片，兩人後來分手，張男疑為此心生不滿，竟將6張照片po在某知名論壇「原創自拍區」，刊登主題提供網友欣賞，吸引大批網友爭相點閱。
王女事後在網路上發現私密照竟被公開，氣得火冒三丈，當下懷疑就是張男所為，蒐證後向警方提出告訴，警方循線將張男通知到案，張男也坦承就是張貼私密照的元凶，全案依妨害風化罪嫌提起公訴。
簡易庭法官審理時，痛批張男利用具高度散播性的網際網路張貼猥褻影像圖片，供不特定人士上網觀覽，危害社會善良風俗，審酌他坦承犯行，判處拘役30日，得易科罰金9萬元。
(中時)
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