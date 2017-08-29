世大運》莊吉生直落2克韓 網球男單奪金

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金，興奮歡呼享受這一刻。(陳怡誠攝)

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金。(陳怡誠攝)

臺北世大運網球賽29日結束，中華隊最後一個奪金希望莊吉生在男單決賽迎戰南韓對手，以6比2、6比4直落2勝出，不僅拿下男單金牌，也替台灣搶下男子團體金牌。

莊吉生是繼2003年韓國大邱世大運的盧彥勳之後，台灣相隔14年再奪世大運網球男單金牌，也讓中華隊藉積分收下男團金牌，本屆世大運網球共計4金1銀2銅，締造賽史最佳成績。

(中時電子報)

男單金牌戰，觀眾熱情舉著自製加油看板為莊吉生打氣。(陳怡誠攝)