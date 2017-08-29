前瞻治水 潘孟安：支持李鴻源提總合治水

屏東縣長潘孟安今日接受《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問，對於日前颱風屏東淹水，對於前瞻基礎計畫治水部分，潘孟安說，農業縣若沒有總合治水概念是不行，他支持前內政部長李鴻源的總合治水概念，一次到位，把整個水系做好。

針對高鐵南延屏東，潘孟安表示，屏東交通長期被漠視，中央一直認為經濟效益不足，到現在還沒有鐵路電氣化，潘孟安表示，難道這是住在偏鄉的原罪嗎？在交通平權問題上，屏東人負的義務責任和納稅錢是一樣的，但在建設跟醫療上，是屏東兩大的痛。

潘孟安透露，曾直接對交通部長賀陳旦說，若政府不去做公共投資、基礎建設，人民要這個政府做什麼？請你來領薪水嗎？潘孟安表示，規畫上既然可以北沿南港，為什麼不能南延屏東？總長共18.46公里，經費怎麼可能到900億？何況都是公有土地！外界說的900億是虛無飄渺，頂多450億。

潘孟安提到，交通部希望用台鐵系統，從舊的鐵道變成觀光鐵道，但規畫細節如何還不清楚，呼籲中央，路線應該共同討論。潘孟安認為，高鐵低碳快速、高運載量，能把中北部的人拉到屏東；若高捷南延的話，則是快速短程的區間車，潘孟安表示，第一順位會選擇高鐵。

潘孟安表示，恆春機場以觀光、醫療救護來說，絕對有它存在必要性。但屏東頻吹落山風，乘客會有擔憂，潘孟安說，航空公司都要金雞母而不要醜小鴨，民航局也有給兩年時間去活化機場，但先天不足、跑道不夠長，導致觀光發展不利。

潘孟安表示，從規畫裡面看，直飛香港、澳門、新加坡、東京，四小時航程內恆春機場絕對可以飛，但若要飛大型飛機需要再加800米的跑道。潘孟安說明，目前和民航局要談的是商業包機，看中程、長程要如何去改善。

對於觀光勝地墾丁旅遊費用高？潘孟安表示，有在推三天兩夜6000元有找的行程，整個消費層面是很多元，歡迎大家也到恆春去觀光旅遊，一併帶動屏北，目前有在推部落旅遊。

而談到治水，潘孟安表示，屏東多河川多水系，每次颱風來沒有一個縣市長心情是輕鬆的，這次雙颱陸上、海上警報，對屏東來說是歷史紀錄，但不能因為地處低漥就放棄他們，目前有分流治洪，希望一次把治水做到位！

(中時)