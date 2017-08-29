與觀光業者合作 中興文創推慢活有禮

宜蘭縣政府文化局推出「品味中興‧慢活有禮」，讓園區工作坊與觀光旅宿業者結盟，吸引遊客進入園區體驗DIY。（李忠一攝）

宜蘭縣政府今天（29日）與觀光旅宿業者合作，推出「品味中興‧慢活有禮」專案，讓縣內觀光業者規畫套裝行程、宣傳園區資訊，進駐園區的工作坊推出手作課程優惠活動。

中興文創園區是在7月22日宣布試營運，試營運前文化局經過甄選後，有15家工作坊成為園區扶植單位，進駐的工作坊主要是工藝、生活創意等設計為主的微型文創工作者。

文化局推出「品味中興‧慢活有禮」，目的是將工作坊的作品作市場測試，讓更多遊客除了享受宜蘭的美景與美食外，也能走進園區體驗興工場的慢活手作。宜蘭有800多家觀光旅宿業者提供遊客興工場的工作坊各種優惠訊息，工作坊從即日起到12月底止有限定的手作課程優惠活動。

文化局副局長趙傳敏表示，園區前店後廠的型態讓民眾體驗創作的工法，推出「品味中興‧慢活有禮」活動，希望吸引民眾進入園區。

(中時)