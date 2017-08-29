張小燕淚吐賣豐華主因 「盼了解我的無助」

張小燕2012年曾出席豐華唱片金曲獎慶功宴。（圖／資料照片）

張小燕發聲明表示賣出豐華決定十分痛苦。（圖／中時資料照片）

張小燕聲明全文。（圖／黃保慧攝）

成立22年的老字號唱片公司「豐華唱片」，今(29日)傳出老闆娘張小燕賣出公司經營權，自9月起將全面易主，消息傳出震撼許多死忠樂迷，稍早張小燕給全體員工的一封聲明曝光，內容誠懇解釋決定放手，是為了止血公司多年來的鉅額虧損，她為此痛苦、落淚，但仍無可奈何，最後表示：「希望你們能瞭解我的苦與無助」。

張小燕稍早對豐華員工發出一紙名為「小燕姊給豐華唱片同仁的一段話」的聲明，內容長達428字，開頭說到今年她有許多老朋友驟逝，讓她開始擔心若自己也出現什麼萬一，留下的大筆債務可能會害她的母親失去居所，而豐華員工也可能得忽然面對失業窘境，為此她才決定轉手豐華唱片經營權。

對此，張小燕表示她正請財務部規劃一個優惠退職辦法，好讓每個員工離開時能擁有一筆不錯的離職金，不會因此頓時陷入生計困境，她也強調，會下這個決定相當難過、悲痛，相信已逝去的彭國華能諒解，據悉，豐華內部自上周起已開始對員工一一約談，易主後將沿用部分資深員工，另擇優退。

至於公司旗下藝人去向，豐華唱片表示，剛好左左右右的新專輯在暑假結束後告一個段落，9月後的新計畫會由新團隊接手，藝人合約則完全不影響。

張小燕聲明如下：

小燕姊給豐華唱片同仁的一段話

今年年初，我有許多老朋友走了，都是遽然離世。這帶給我強烈的衝擊與體會。我也快七十歲了，心裡一直有個驚恐，如果我有什麼萬一，徒留個人未償債務以及鉅額虧損的豐華唱片，我的母親可能因此失去她的居所，而同仁也將被迫在沒有補償的情況下失業。所以，我必須很清楚的現在把該做的事情做好，我相信這也是彭先生覺得我應該，也希望我做的。

我知道大家跟我一樣，對豐華有深深的感情。正因為如此，我們才不得不接受讓自己放手，來使債務止血。在此同時，我請財務部規劃一個優惠退職辦法，希望所有同仁在滿滿的回憶之外，得以帶著一筆優惠的離職金離開目前的工作崗位。（詳細內容，請見公司之優惠退職公告）

我的決定是痛苦的、痛心的，但再多的不捨與眼淚，皆無可奈何。

如果彭先生還在，也許今天就不是這樣的…相信他能諒解。

唯一堪慰的，是我還能做到讓同仁們領得優惠的離職金。希望你們能瞭解我的苦與無助。

再一次謝謝大家長期對豐華的付出與奉獻。我心中對你們有滿滿的謝意與歉意。

希望各位身體健康，下一個工作更美好。

(中時電子報)