年輕人鬼月探險夜遊自拍摔車 4人傷
高雄市多名年輕人「鬼月探險」今天凌晨到左營眷村夜遊，返程飆速騎車再自拍直播PO上網，車速飆到87，其中有3部機車自摔，吳姓男子於自拍影片中自述路面疑似有油漬導致他們自摔，警方據報到場，協助將受傷的4人送醫，幸無大礙；警方事後查出，這群年輕人無照駕駛、未戴安全帽、超速、騎機車使用手機等違規行為，肇事原因調查中。
警方調查，8名年紀從17歲到26歲的年輕人，騎了6部機車，今天凌晨到左營眷村夜遊，清晨5點騎到左營大路時，由莊姓男子（17歲、無照駕駛）騎車載許姓男子（20歲）先自摔後，緊跟在後面的韓姓男子（26歲）及吳姓男子（22歲）疑似煞車不及跟著自摔，3車4人摔成一團，手腳有擦傷，警方獲報到場，實施酒精測試，騎車的3人呼氣酒測值均為零，4人送醫均無大礙。
不過，吳姓男子將他們到眷村夜遊及自摔的情況直播PO上網，其中吳男的機車油錶一度顯示時速87，飆速中還自拍，也拍其他遊伴，影車中顯示有的沒戴安全帽，而吳男則行駛中使用行動電話又超速，另莊男未成年沒駕照。
吳男將行車過程影本直播上傳網路社群，吳男於自拍影片中自述路面疑似有油漬導致其自摔，至於肇事因素警方調查中。
警方表示，現場路面有一段黑色疑似油漬的痕跡，處理員警當場用腳去磨擦檢視是否會滑溜？感覺不會滑，現場觀察也沒有其他騎士有滑倒情形，經交通隊檢視應非油漬，可能是垃圾車滴下油（水）漬，警方將再釐清調查車禍原因。
警方檢視該自拍影片，吳男騎乘紅色重機車時速高達87公里，另警方將追查3位駕駛是否有超速、行駛中手持使用行動電話、未戴安全帽、未依標線行駛（跨越雙黃線）的違規事實。
(中時)
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