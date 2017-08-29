重啟核二廠二號機 府證實林全與蔡總統討論過
林全認為如果真的缺電會重啟核二廠二號機，據了解，林全這項說法已與蔡英文總統討論過，兩人看法相同，認為並不影響非核家園目標。總統府表示，2025非核家園目標不變，2025之前在符合三個基本原則下才會啟動。
行政院長林全日前接受專訪表示，如果真的發生可預期的電力缺口，屆時他會報告立法院，把啟動核二廠二號機組當作電力供給的最後手段，不過林全今天也強調，目前並沒有任何啟動的可能性。
林全的說法遭質疑究竟是自己的想法還是府院黨已溝通過？據了解，早在發生815大停電之前，林全與蔡英文在每周三例行的見面會中，就曾溝通過全力維持供電穩定的作法，針對是否重啟核電廠機組兩人有相同的看法，亦即不排除但非到萬不得已絕不會重啟，這與非核家園的目標也未牴觸。
黃重諺表示，2025非核家園的目標不變，非核家園的落實，是國家明訂於環境基本法中的政策目標，不分藍綠。而為了達成這個目標，新政府設定了2025年作為完成國家能源轉型的元年，屆時現有核電廠按時除役，不會延役。
他說，新政府上任後，也正全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上順利進行，「我們有能力也有信心完成目標」。
至於在2025之前針對核能機組的作法，他強調，目前停機的核機組會不會啟動，併聯發電，林全及相關部會都已經說過，必須滿足「在窮盡一切方法仍無法穩定供電」、「安全無虞」以及「社會共識」三個基本原則。
(工商)
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